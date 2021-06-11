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Представитель Сафоновой опровергла сообщения о госпитализации актрисы

14:07
  • пятница
  • 11 июня 2021

Артистка сделала прививку

Сообщения о заболевании актрисы Елены Сафоновой коронавирусом не соответствуют действительности. Артистка прошла вакцинацию от COVID-19, заявила ее представитель.
Актриса Елена Сафонова попала в больницу

"Елена Всеволодовна не болеет, она сделала прививку "Спутник V", - цитирует представителя актрисы ТАСС.

Елена Сафонова - заслуженная артистка России. Актриса известна по ролям в фильмах "Зимняя вишня", "Возвращение Баттерфляй",  "Приключения Шерлока Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается" и многих других.

Некоторые СМИ 11 июня сообщили, что актриса попала в одну из московских клиник с подозрением на коронавирус.  

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