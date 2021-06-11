В Госдуму внесли законопроект о запрете для иностранцев суррогатного материнства

Воспользоваться этой услугой смогут только россияне
В Государственную думу внесли законопроект о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в России.
Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента. Законопроект внесла группа депутатов во главе с вице-спикером Петром Толстым.
"Законопроектом предусматривается введение запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства на территории Российской Федерации", - говорится в тексте документа.
Воспользоваться услугами суррогатной матери могут только состоящие в браке граждане России, либо одинокая женщина – россиянка, для которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям, уточнил в своем telegram-канале Толстой.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram