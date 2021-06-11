В Госдуму внесли законопроект о запрете для иностранцев суррогатного материнства

Воспользоваться этой услугой смогут только россияне

В Государственную думу внесли законопроект о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в России.

Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента. Законопроект внесла группа депутатов во главе с вице-спикером Петром Толстым.

"Законопроектом предусматривается введение запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства на территории Российской Федерации", - говорится в тексте документа.

Воспользоваться услугами суррогатной матери могут только состоящие в браке граждане России, либо одинокая женщина – россиянка, для которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям, уточнил в своем telegram-канале Толстой.

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