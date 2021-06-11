Матчи Евро-2020 в Петербурге посетят более 150 тысяч болельщиков

Иностранным фанатам обеспечен безвизовый въезд в Россию

Матчи Евро-2020, которые пройдут в Санкт-Петербурге, посетят более 150 тысяч болельщиков. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко уверен, что Северная столица встретит гостей своей уникальной неповторимой туристической атмосферой.

"А сами матчи будут зрелищными и доставят истинное удовольствие всем любителям футбола. Игры в Северной столице смогут посетить более 150 тысяч человек", - заявил Чернышенко. Вице-премьер напомнил, что для иностранных болельщиков установлен безвизовый режим.

В свою очередь, гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин отметил, что в дни матчей фанатам футбола гарантирован бесплатный проезд в транспорте по Fan ID. На каждом матче в Санкт-Петербурге будут присутствовать 30,5 тысяч болельщиков – это 50% от вместимости стадиона на Крестовском. На арене сделано все для безопасности и здоровья гостей – обязательное ношение масок, соблюдение социальной дистанции, шахматная рассадка на трибунах, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram