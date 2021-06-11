Байден пригласил Меркель в Вашингтон

Переговоры пройдут 15 июля
Президент Соединенных Штатов Джо Байден примет в Вашингтоне канцлера Германии Ангелу Меркель. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распространенное Белым домом сообщение.
"Президент Байден с нетерпением ждет встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Белом доме 15 июля 2021 года", - рассказали в администрации американского лидера.
Среди тем переговоров - сотрудничество между США и ФРГ, борьба с пандемией коронавируса, климатические изменения, международная безопасность.
Немецкий кабмин подтвердил информацию, отметив, что детали встречи будут раскрыты позднее.
В настоящее время Байден находится в своем первом европейском турне. В пятницу в Великобритании стартует саммит G7. А уже на следующей неделе глава Белого дома встретится с президентом России Владимиром Путиным в Женеве.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram