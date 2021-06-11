Байден пригласил Меркель в Вашингтон

Переговоры пройдут 15 июля

Президент Соединенных Штатов Джо Байден примет в Вашингтоне канцлера Германии Ангелу Меркель. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распространенное Белым домом сообщение.

"Президент Байден с нетерпением ждет встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Белом доме 15 июля 2021 года", - рассказали в администрации американского лидера.

Среди тем переговоров - сотрудничество между США и ФРГ, борьба с пандемией коронавируса, климатические изменения, международная безопасность.

Немецкий кабмин подтвердил информацию, отметив, что детали встречи будут раскрыты позднее.

В настоящее время Байден находится в своем первом европейском турне. В пятницу в Великобритании стартует саммит G7. А уже на следующей неделе глава Белого дома встретится с президентом России Владимиром Путиным в Женеве.

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