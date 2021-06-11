В Москве арестовали подозреваемого в разглашении гостайны

Это сотрудник СИЗО-8
Как передает в пятницу ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, на территории торгового центра в Котельниках был задержан сотрудник следственного изолятора № 8 Подмосковья Роман Алексеенко.
Против него возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Как уточнил собеседник агентства, Алексеенко подозревают в разглашении гостайны.
"Он уволен со службы и арестован одним из столичных судов", - добавил источник.
Детали уголовного дела не разглашаются. Арестован Алексеенко до 3 августа.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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