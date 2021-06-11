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В Москве арестовали подозреваемого в разглашении гостайны

14:49
  • пятница
  • 11 июня 2021

Это сотрудник СИЗО-8

Как передает в пятницу ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, на территории торгового центра в Котельниках был задержан сотрудник следственного изолятора № 8 Подмосковья Роман Алексеенко.

Против него возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Как уточнил собеседник агентства, Алексеенко подозревают в разглашении гостайны.

"Он уволен со службы и арестован одним из столичных судов", - добавил источник.

Детали уголовного дела не разглашаются. Арестован Алексеенко до 3 августа.

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