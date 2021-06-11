ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роскомнадзор рассказал об итогах проверки Google и Facebook

14:52
  • пятница
  • 11 июня 2021

Также были проверены Twitter и Instagram

Роскомнадзор в пятницу опубликовал у себя на сайте результаты проверки американских социальных сетей и поисковых сервисов - речь идет о Twitter, Facebook, Instagram и Google.
Роскомнадзор простил Twitter, но пригрозил замедлить Facebook и YouTube

Что касается Twitter, в ведомстве отметили, что с 2015 года площадкой не удалялись более шести тысяч запрещенных материалов. Сейчас, после принятых мер по замедлению сервиса, неудаленными остаются 490 материалов.

Из Facebook и Instagram за последние шесть лет удалили 3,7 тысячи запрещенных материалов, из Google и YouTube - более 5,2 тысячи.

"Выявлены 26 и 29 случаев цензуры соответственно, обработка персональных данных тоже не локализована", - добавили в Роскомнадзоре.

Общая сумма штрафов против Facebook составляет 47 миллионов рублей, против Google - 6 миллионов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Facebook
Facebook
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.