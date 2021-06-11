Роскомнадзор рассказал об итогах проверки Google и Facebook

Также были проверены Twitter и Instagram

Роскомнадзор в пятницу опубликовал у себя на сайте результаты проверки американских социальных сетей и поисковых сервисов - речь идет о Twitter, Facebook, Instagram и Google.

Что касается Twitter, в ведомстве отметили, что с 2015 года площадкой не удалялись более шести тысяч запрещенных материалов. Сейчас, после принятых мер по замедлению сервиса, неудаленными остаются 490 материалов.

Из Facebook и Instagram за последние шесть лет удалили 3,7 тысячи запрещенных материалов, из Google и YouTube - более 5,2 тысячи.

"Выявлены 26 и 29 случаев цензуры соответственно, обработка персональных данных тоже не локализована", - добавили в Роскомнадзоре.

Общая сумма штрафов против Facebook составляет 47 миллионов рублей, против Google - 6 миллионов.

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