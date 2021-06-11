В Подмосковье заметили разгуливающего по улицам кабана (видео)

Его нарекли Валерой

Жители подмосковных Мытищ заметили на улицах города кабана.

В Сети появилось видео, на котором кабан спокойно разгуливает вдоль проезжей части и ни на кого не нападает. Горожане уже придумали ему имя – Валера.

"Ты что тут забыл?", - спросил автор видео. Кабан никак не отреагировал на вопрос и продолжил жевать траву.

По словам специалистов, кабаны очень осторожные и не собираются беспричинно нападать на человека. Важно не привлекать лишнее внимание к себе и не поворачиваться к кабану спиной.

Ранее в Мытищах сбежал медведь. В последний раз его видели утром 11 июня возле Учинского водохранилища в Пушкинском районе. Специалисты отправились по указанному адресу, но пока поймать беглеца не удалось, пишет "Московский комсомолец".

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