Безруков резко высказался об участии Бузовой в спектакле МХАТа

Девушка исполнит роль шпионки

Народный артист России Сергей Безруков резко высказался о новом спектакле МХАТа имени Горького, в котором одна из ролей досталась певице Ольге Бузовой. По словам актера, это могло бы довести Станиславского до отчаяния.

Ранее стало известно, что худрук МХАТа Эдуард Бояков пригласил Бузову сыграть в спектакле "Чудесный грузин", в котором рассказывается о молодых годах Иосифа Сталина. За участие в постановке поющей телеведущей заплатят без малого полмиллиона рублей, передает РИА Новости.

"Я хочу сказать огромное спасибо тем […] которые пришли на подведение итогов "Фабрики Станиславского", а не в МХАТ имени Горького, где сегодня играет… Произносить фамилию не буду. […] Хорошо, что Константин Сергеевич до этого не дожил. Я думаю, что он с отчаянием смотрит на происходящее в том театре сейчас", - заявил Безруков.

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