Путин утвердил поправки в закон "Об обороне"

Они касаются служебной тайны

В России вводится понятие служебной тайны в области обороны. Закон подписал российский президент Владимир Путин. Поправки внесены в федеральный закон "Об обороне".

"Предлагается информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны, не составляющую государственную тайну и не являющуюся общедоступной, отнести на законодательном уровне к категории конфиденциальной", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с поправками, служебную тайну составляют сведения, распространение которых может нанести вред мероприятиям в области обороны. Как отмечалось, служебная информация в части создания вооружения и военной техники, финансового состояния и хозяйственной деятельности периодически появляется в СМИ. Теперь граждане, получившие доступ к подобным сведениям в силу служебного положения, за их разглашение понесут административную ответственность – а военнослужащих накажут в соответствии с дисциплинарным уставом Вооруженных сил.

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