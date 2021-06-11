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Киев начал готовить визит Зеленского в США

15:23
  • пятница
  • 11 июня 2021

Стороны планируют подписать ряд документов

Заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев приступил к подготовке визита Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. Для этого была собрана специальная рабочая группа.

Киев пожаловался на сложность подготовки встречи Зеленского с Путиным
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"Мы обсудили ряд соглашений, которые есть в повестке дня и должны быть подписаны во время этого визита. И часть этих соглашений касается блока политики и безопасности", - отметил Сибига в интервью изданию "Европейская правда".

По его словам, Киев ставит амбициозные цели в этих переговорах, планируется подписать документы в том числе в сферах экономики и экологии. Дополнительных подробностей не приводится.

Встреча Зеленского и Байдена, согласно текущим планам, состоится в конце июля. Ранее на этой неделе лидеры поговорили по телефону.

16 июня глава Белого дома встретится в Женеве с Владимиром Путиным. Президенты России и США обсудят двусторонние отношения, стратегическую стабильность и региональные конфликты, а затем примут участие в пресс-конференции.

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