Путин подписал закон о бесплатном подведении газа до участка

Единый оператор газификации - "Газпром"

В пятницу на портале правовой информации опубликовали подписанный президентом России Владимиром Путиным закон о бесплатном подключении населения к газу.

Источником финансирования газификации, сказано в тексте, будет инвестиционная надбавка ГРО, а также льготные кредиты и займы. Единый оператор газификации - "Газпром" и его компании.

Ранее в послании Федеральному собранию глава государства поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию не подключенных к внутрипоселковым газопроводам домовладений - без привлечения средств населения.

Позднее вице-премьер Александр Новак уточнил, что ускоренное подключение к газу коснется двух миллионов домовладений.

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