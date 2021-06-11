Путин подписал закон о бесплатном подведении газа до участка

Единый оператор газификации - "Газпром"
В пятницу на портале правовой информации опубликовали подписанный президентом России Владимиром Путиным закон о бесплатном подключении населения к газу.
Источником финансирования газификации, сказано в тексте, будет инвестиционная надбавка ГРО, а также льготные кредиты и займы. Единый оператор газификации - "Газпром" и его компании.
Ранее в послании Федеральному собранию глава государства поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию не подключенных к внутрипоселковым газопроводам домовладений - без привлечения средств населения.
Позднее вице-премьер Александр Новак уточнил, что ускоренное подключение к газу коснется двух миллионов домовладений.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram