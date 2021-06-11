Как правильно выбрать спелые персики и абрикосы

На что стоит обратить внимание при покупке

Специалист инспекции по качеству питания государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Екатерина Чердакова рассказала, как правильно выбирать персики и абрикосы.

В сезон свежих фруктов, казалось бы, сложно купить некачественный продукт, однако иногда производители идут на ухищрения, чтобы снизить стоимость товара. Из-за этого даже в летний период стоит внимательно выбирать фрукты. К примеру, при покупке персиков и абрикосов в первую очередь нужно обращать внимание на их мякоть – она должна быть мясистой и сочной, но не жидкой.

"Эти плоды могут иметь разную окраску в зависимости от того региона, где они были выращены. Лучше выбирать плоды с небольшой веточкой. При ее отсутствии кожица в месте прикрепления не должна выглядеть поврежденной", - объяснила Чердакова.

Она добавила, что зрелые абрикосы и персики можно определить по запаху. При этом на них не должно быть гнили, повреждений и налета. Также не стоит покупать зеленые фрукты, они могут так и не дозреть, передает РИАМО.

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