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Байден с Путиным "в глазах": обложка Time в преддверии саммита

15:37
  • пятница
  • 11 июня 2021

Лидеры встретятся в Женеве 16 июня

В преддверии российско-американского саммита в Женеве, который состоится 16 июня, журнал Time подготовил тематическую обложку.
Появились новые данные о саммите Путина и Байдена

Изображен на ней президент Соединенных Штатов Джо Байден в темных очках, а в них отражается Владимир Путин.

Как было объявлено ранее, лидеры двух государств обсудят перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую стабильность, региональные конфликты, борьбу с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что ко встрече с Путиным Байден "готовился пятьдесят лет" и у него уже достаточно опыта пребывания на "мировой сцене".

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Обложка журнала Time в преддверии саммита Путина и Байдена
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