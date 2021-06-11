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Российских болельщиков предупредили о 10-дневном карантине в Великобритании

15:41
  • пятница
  • 11 июня 2021

Евро-2020 не отменяет правил

Самоизоляция в течение 10 дней ожидает болельщиков из России, решивших посетить матчи Евро-2020 в Великобритании. Британское посольство в Москве заявило, что билеты на матчи чемпионата не отменяют карантина и обязательных ПЦР-тестов.
Великобритания ужесточает карантинные меры для въезжающих из-за COVID-19

"Правила для прибывающих из России не изменились. Билеты на матчи не отменяют обязательную самоизоляцию в течение 10 дней, сдачу ПЦР-тестов и другие правила", - говорится в сообщении дипмиссии. Там отметили, что получают много обращений от российских фанатов, которые просят уточнить правила въезда в страну.

В посольстве напоминают, что для въезда в Англию необходимо иметь обязательный отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 72 часа до отправления. Кроме того, необходима заполненная не ранее, чем за 48 часов Passenger Locator Form и забронировать тесты на COVID-19, которые необходимо сдать на второй и восьмой дни после прибытия в Англию, передает РИА Новости.

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