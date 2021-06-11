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Набиуллина заявила о вызывающей беспокойство инфляции

15:47
  • пятница
  • 11 июня 2021

Макропрогноз ожидается в июле

В ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка глава регулятора Эльвира Набиуллина оценила ситуацию с инфляцией в России.
Центробанк повысил ключевую ставку до 5,5%

"Инфляция вызывает все большее беспокойство", - приводит ее слова ТАСС.

Она добавила, что уточненный прогноз ЦБ даст в июле по результатам опорного заседания.

Также Набиуллина сообщила, что ЦБ ожидает инфляцию в стране ниже нынешнего уровня по итогам 2021 года (но выше апрельского прогноза).

Согласно данным экспертов, ситуация выйдет на позитивную динамику к осени.

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