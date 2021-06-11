Набиуллина заявила о вызывающей беспокойство инфляции

Макропрогноз ожидается в июле
В ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка глава регулятора Эльвира Набиуллина оценила ситуацию с инфляцией в России.
"Инфляция вызывает все большее беспокойство", - приводит ее слова ТАСС.
Она добавила, что уточненный прогноз ЦБ даст в июле по результатам опорного заседания.
Также Набиуллина сообщила, что ЦБ ожидает инфляцию в стране ниже нынешнего уровня по итогам 2021 года (но выше апрельского прогноза).
Согласно данным экспертов, ситуация выйдет на позитивную динамику к осени.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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