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Власти Москвы в праздники усилят проверки соблюдения ограничений по COVID-19

16:00
  • пятница
  • 11 июня 2021

Россиян ждут длинные выходные

В Москве отмечается очередной всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Власти столицы объявили об усилении проверок соблюдения противоэпидемиологических мер в городе в праздничные дни.

В московских ресторанах проверили соблюдение противоэпидемических мер
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Отмечается, что особое внимание будет уделяться соблюдению антикоронавирусных мер на летних верандах, передает РИА Новости.

"Сейчас три дня выходных, проверки в Москве, их количество будет увеличено. Напомню, что высокие штрафные санкции к тем, кто меры не выполняет. Мы планируем достаточно большое количество предприятий проверить, в том числе и летние веранды", - рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Ранее в столице усилили контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима. За последние сутки в Москве было проведено свыше двух тысяч проверок, некоторые предприятия могут быть временно закрыты из-за выявленных нарушений.

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