Набиуллина пообещала снова повысить ключевую ставку в июле

Однако и пауза не исключена

Банк России с большой вероятностью снова повысит ключевую ставку в июле. Заявив об этом, глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что и паузы в этом процессе исключать нельзя.

"Что касается повышения ставки в июле - да, с большой вероятностью. Но, конечно, исключать паузу тоже нельзя, потому что в нашей жизни, которая гораздо богаче прогнозов, могут случаться разного рода непредвиденные обстоятельства", - сказала Набиуллина журналистам.

11 июня стало известно, что Банк России повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых. Это третье подряд повышение: в апреле ЦБ повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, а в марте - с 4,25% до 4,5% годовых, передает ТВЦ.

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