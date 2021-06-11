Военные расходы стран НАТО вырастут по итогам 2021 года

И вновь превысят триллион долларов

Как говорится в статистическом отчете НАТО, на который ссылается ТАСС, в 2021 году суммарные оборонные расходы всех 30 стран Североатлантического альянса вырастут на 4,1%. При этом они вновь превысят 1 триллион долларов.

Уточняется, что в прошлом году военные расходы альянса выросли на 3,5% - несмотря на пандемию COVID-19.

В документе также отмечено, что 10 из 30 стран альянса потратят на военные нужды более 2% своего ВВП (3,82% - Греция, 3,52% - Соединенные Штаты).

Общая итоговая сумма, по нынешним прогнозам, - 1,05 триллиона долларов.

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