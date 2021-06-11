McDonald's атаковали хакеры

Похищены данные сотрудников и клиентов

Как в пятницу написало издание The Wall Street Journal, жертвой хакерской атаки стала компания McDonald's Corp. - были похищены данные клиентов южнокорейского и тайваньского подразделений.

Ранее в McDonald's сообщили о расследовании некоего инцидента, связанного с системой внутренней безопасности. Была выявлена утечка данных на ряде рынков.

В распоряжении злоумышленников оказались адреса электронной почты, номера телефонов, адреса доставки. Регуляторов в Южной Корее и на Тайване уведомили о произошедшей атаке, клиентам также разошлют соответствующую информацию.

Уточняется при этом, что под угрозой могли оказаться данные некоторых сотрудников McDonald's в России. На работу ресторанов действия хакеров не повлияли.

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