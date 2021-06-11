Более 2 тыс. НКО получили президентские гранты на 4 млрд рублей

Фонд президентских грантов определил победителей конкурса

В Москве определили победителей конкурса на получение грантов, выделенных президентом России на развитие гражданского общества. Заявок от претендентов с каждым годом подаётся всё больше

На нынешний конкурс было представлено свыше 12 тысяч проектов от 10 тысяч некоммерческих организаций. Так, благотворительный фонд "Мой экватор" открыл в Москве выставку для незрячих и слабовидящих людей "Белая книга". На ней представлены тактильные рельефные копии фотографий дикой природы. Центр социальной реабилитации "Турмалин" запустил проект "Право на труд - право на радость". Работа в мастерских способствует адаптации людей с ментальной инвалидностью. Всего по итогам независимой экспертизы отобраны 2140 победителей, среди которых будет распределено 4 миллиарда рублей. Уже с июля НКО смогут использовать эти средства для реализации проектов. А Фонд президентских грантов обязательно оценит результаты. Как раз сейчас идёт сбор данных по проектам прошлого года.

"Для нас принципиально важно, как это оценивают те, ради кого эти проекты делались. Поэтому сейчас Фонд президентских грантов собирает мнения благополучателей, собирает мнения общественных палат регионов, Федеральной общественной палаты, региональных органов исполнительной власти, других некоммерческих организаций - победителей Фонда президентских грантов - ну, собственно, всех. Такой 360. Вот этот сбор завершится у вас когда?" - поинтересовался Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации Президента России.

"Сейчас, до конца июня. Он идёт уже полтора месяца на сайте оценка.гранты.рф", - сообщил Илья Чукалин, генеральный директор Фонда президентских грантов.

"Да, кстати, все отчёты выложены публично на сайте, то есть всё, что прислали сами некоммерческие организации, Фонд выкладывает публично, любой может посмотреть и сказать: это правда, неправда, получен результат, не получен результат, а итоги мы будем подводить осенью", - сообщил Кириенко.

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