Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам

Мэр поздравил жителей столицы с наступающим Днем России

В преддверии Дня России по поручению президента России Владимира Путина мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды и награды города Москвы выдающимся жителям столицы.

За большой вклад в развитие духовно-нравственных традиций Орденом Почета награждены епископ Верейский Пантелеимон и генеральный директор Мосводоканала Понамаренко Александр. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени из рук мэра получил глава автокомбината "Мосавтосантранс" Андрей Подольский. Также мэр вручил благодарности от главы государства.

Сергей Собянин за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении человека, вручил благодарность от себя лично ведущему специалисту службы по обеспечения мероприятий гражданской обороны Кириллу Кравченко. Он 6 апреля на станции метро "Красносельская" спас женщину, которая упала на рельсы. Кроме того, мэр вручил знаки отличия за заслуги перед Москвой, за безупречную службу городу и почётные грамоты.

"С наступающим Днем России - самым главным праздником нашей великой страны. Великой, потому что у нее великая многовековая история, огромная территория, природные богатства, научные достижения, технологии. Но самое главное богатство - это люди, это вы - те, кто находится в этом зале, те, кого вы представляете: ваши коллеги, друзья - это все мы. Это самая главная ценность нашей страны. В этом зале собрались люди самых разных профессий и возрастов. Это люди науки, искусства, промышленности. Это люди, которые сегодня спасают нас от COVID-19, пандемии - это врачи. Это учителя, которые дают первоклассное образование. Это люди, которые своим талантом, умением, ответственностью делают нашу державу великой, а нашу Москву самым лучшим городом на Земле", - сказал Сергей Собянин.

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