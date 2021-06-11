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Путин обсудил с членами Совбеза подготовку к выборам в Госдуму

17:24
  • пятница
  • 11 июня 2021

Выборы должны быть организованы должным образом, отметил президент России

Президент России Владимир Путин в пятницу провёл совещание с членами Совета безопасности России. Главной темой обсуждения стали вопросы подготовки к предстоящему 19 сентября Единому дню голосования. Гражданам предстоит избрать, в том числе, новый состав Государственной Думы, а также руководителей 12 регионов.

Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности и свободного волеизъявления граждан на сентябрьских выборах. Выборы должны быть организованы должным образом, отметил президент.

"Это большой комплекс вопросов, который нужно обсудить: помочь людям в сентябре, помочь избирательным комиссиям, членам избиркомов для того, чтобы работа была организована нужным, должным образом. Чрезвычайно важное событие в политической жизни страны", - заявил Путин.

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