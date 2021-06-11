Онкокиллеры: российские ученые тестируют лекарство от рака

Ирина Алексеенко рассказала о своей разработке

В День России президент России Владимир Путин вручит государственные премии. Одну из них - троим ученым-медикам. Евгений Чойнзонов, Илья Решетов и Садулла Абакаров нашли способ спасать жизнь еще недавно безнадежным пациентам - онкобольным, у которых болезнь затронула ткани головы и лица. И не только спасать - одновременно проводить пластические операции и возвращать людей к нормальной жизни. Впрочем, болезнь отступает, но не сдается. Однако ученые по всему миру ищут новые и все более радикальные средства борьбы с ней. На этой неделе ВОЗ заявила о скорой победе над самыми опасными формами рака. Причем самыми распространёнными - печени и шейки матки. И, что особенно важно, идет поиск онкокиллеров, то есть лекарств, способных бить точно по раковым клеткам, при этом не затрагивая здоровые ткани. И одно из них уже работает в российской лаборатории.

Рак побежден? Да, но пока не человеческий, а мышиный. Доклинические испытания нового геннотерапевтического препарата, который не имеет мировых аналогов, показали поразительные результаты. Сотни грызунов с онкологией полностью выздоровели. Если лекарство окажется столь же эффективным для людей, то это станет настоящей сенсацией. А для Ирины ещё и собственной личной победой.

"Это моя большая боль - сделать такой препарат, который сможет продлить жизнь пациентов с онкологическими заболеваниями, потому что моя мама умерла от рака, и я не успела для нее сделать препарат. И я очень хочу, чтобы другие мамы не умирали", - рассказала Ирина Алексеенко, кандидат биологических наук.

Само понятие генной терапии в медицине не ново. В организм человека попадает искусственно созданная ДНК-молекула, состоящая из двух компонентов. Первый – убийца, который находит быстро делящиеся раковые клетки и уничтожает их. Второй – стимулятор, который помогает усилить внутренний иммунитет. Причем сделать это максимально безопасно – здесь как раз и кроется главное достижение российских учёных. Известные на сегодняшний день лекарства, как правило, доставляют к очагу заболевания с помощью вирусного генома – своего рода транспортных клеток. Тогда как новый препарат вводят непосредственно в саму опухоль. Это позволяет в разы снизить токсическое воздействие на организм.

"В большинстве случаев пациент умирает не от основного заболевания. А от токсичности, которую он получает в результате лечения. И поэтому ученые пытаются разработать разные подходы к лечению рака. В том числе инициировали 20 лет назад разработку геннотерапевтических препаратов. Они отличаются от всех остальных препаратов тем, что они минимально токсичны. У них схожая эффективность с теми препаратами, которые сейчас есть на рынке, но токсичность практически отсутствует", - заявила Алексеенко.

Для получения нужного эффекта достаточно всего несколько миллилитров лекарства, которое ещё месяц будет сражаться с опухолью. Лабораторные исследования начались в 2011 году - не так уж давно: полный цикл разработки нового препарата может доходить до 20 лет, а стоимость исчисляться миллиардами долларов. Большую часть средств на свое изобретение генетики получили, выиграв грант Национальной технологической инициативы. И если клинические испытания увенчаются успехом, то сотни и тысячи спасенных жизней сполна окупят любые траты.

"Для стартапов важна методическая и административная поддержка, чтобы проект хотя бы начал действовать. И здесь как раз такого рода поддержку оказывает непосредственно платформа "Национальная технологическая инициатива", - сказал пресс-секретарь платформы НТИ Юрий Сушинов.

Но важно не только эффективно лечить, напоминают врачи, но и своевременно выявлять заболевание. Коронавирус стал сильнейшим катализатором для развития компьютерной диагностики. В самые острые периоды пандемии медики делали тысячи КТ-исследований в день, и каждый снимок становился своего рода учебным пособием для искусственного интеллекта. В итоге компьютер, который, впрочем, и раньше помогал врачам анализировать медицинские изображения, научился распознавать даже мельчайшие намёки на патологию.

"Исследование, сделанное на компьютерной томографии больного, у которого есть признаки COVID-19. Вот эти все облачка, которые тут указаны, это так называемые матовые стёкла. А вот красненькое тут, узелок - этот узелок свидетельствует о том, что большая вероятность, что у этого пациента есть ещё и признаки злокачественного образования, а именно рака лёгких. Не пропущенный вот этот узелок - это фактически спасённая жизнь", - заявил основатель проекта Сергей Сорокин.

На создание и тестирование у команды ушло около трёх лет. Сегодня это не просто шпаргалка для специалиста, а официальный медицинский продукт. Компания стала первой в своей области, кто получил регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Российские регионы давно оценили эффективность такого союза: врач плюс компьютер. Более того, программой заинтересовались страны Ближнего Востока, Северной Африки и Латинской Америки, где продолжает свирепствовать коронавирус. В Европе тоже есть похожие разработки, однако пока они сильно уступают в качестве распознавания и часто ошибаются. Как, впрочем, и люди, напоминают разработчики.

"Это не потому что врачи плохие или врачи не опытные, а это объективно сложно. А наш продукт как раз позволяет врачу показать те области на изображении, в котором могут быть признаки тех или иных заболеваний. И мы фактически обращаем внимание врачей, чтобы они вот сюда посмотрели, на эту область, и решили, правильно ли наш алгоритм, наш искусственный интеллект нашел то или иное заболевание. Конечное решение, конечно, принимает врач. Но мы ему помогаем", - заявил основатель проекта Сергей Сорокин.

Раковая опухоль – лишь один из десятков диагнозов, которые может предварительно поставить искусственный интеллект. Машина постепенно учится определять микропереломы костей, растяжения связок, патологии грудной клетки или инсульты. Мозг всегда был крайне сложной областью медицины. И здесь на помощь хирургам пришла команда разработчиков из "Сколково", которая создала программу-топографа. Правда, рисует она не географическую карту, а карту мозга. Необходимо это для того, чтобы в процессе операции случайно не задеть критические зоны, отвечающие, скажем, за движение или речь. У каждого человека эти области расположены индивидуально, более того, с годами могут смещаться. Прежде такую карту составляли практически вручную с помощью КТ-аппарата: пациента просили поговорить или подвигать частью тела. В зависимости от активности нейронных связей можно было понять, какой участок, за что отвечает. Но что делать, если пациент не может помочь врачу.

"Зачастую пациент поступает после травмы или с серьезным заболеванием головного мозга, что ведет за собой иммобилизацию пациента, он может находиться без сознания. И поэтому задавать какие-то вопросы этому пациенту бесполезно абсолютно. И наша программа позволяет сделать МРТ-исследование, сделать карту головного мозга при том, чтобы пациент был без сознания. Врач получает трехмерную карту головного мозга с размеченными зонами", - объяснил Евгений Крюков, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами.

Наряду с узкоспециализированными разработчики готовы предложить и совсем простые решения. Приложение AI Resp, например, способно определить на слух, есть ли у пользователя коронавирус. Программа просит в буквальном смысле чихать и кашлять на свой телефон. В зависимости от услышанного, а также данных о температуре, отдышке и возрасте компьютер постарается поставить диагноз. Можно завести в своём смартфоне и персонального дерматолога. Ему, кроме фотографии, вообще ничего не нужно.

В ближайшем будущем разработчики планируют объединить продукты в виртуальный диагностический центр. Воспользоваться помощью искусственного интеллекта сможет любое медицинское учреждение страны. Всё, что необходимо – собрать анамнез пациента и загрузить на сайт. Это, разумеется, не заменит полноценного обследования, зато позволит сохранить самый ценный медицинский ресурс – время. А значит и чью-то жизнь.

Анна Пешехонова, Татьяна Каминская, Константин Степанов-Молодов. "В центре событий". "ТВ Центр".

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