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Хорватия смягчает антиковидные ограничения

16:29
  • пятница
  • 11 июня 2021

В стране улучшается эпидемиологическая обстановка

На фоне улучшения эпидемиологической обстановки в Хорватии власти страны приняли решение снять ряд ограничений, передает информационное агентство HINA.
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Так, с 12 июня разрешается проведение конференций и конгрессов, заведения общественного питания продлевают свою работу (до полуночи), можно будет тренироваться в школьных залах.

Вместе с тем подчеркивается, что на кафе и бары, где предлагаются только напитки, послабления не распространяются. Им обслуживать клиентов все еще можно только на террасах.

Кроме того, гражданам стран Евросоюза разрешается въезжать в Хорватию без 14-дневного карантина (если были сделаны оба укола с вакциной от COVID-19).

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