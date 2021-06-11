Вечный инфантилизм: кто и зачем хочет продлить детство в России

Во фразе "30 лет - ума нет" постепенно появляются новые смыслы

Первые 30 лет в жизни любого мальчика - самые сложные. Эта расхожая шутка, похоже, перестает быть шуткой. Владимир Жириновский предложил продлить в России возраст детства как раз до 30 лет. И он не первый - с подобной инициативой уже выступало Министерство здравоохранения.

Сейчас, согласно Семейному кодексу, человек считается ребенком до 18 лет, в обществе полагают, что детство у нас заканчивается в 21 год. Но предложения продлить этот, наверное, самый прекрасный период жизни, когда с тобой все носятся, тебе позволено больше, чем кому бы то ни было, все снисходительно смотрят на любые твои выходки, и при этом у тебя никаких обязательств, звучат все чаще. И не только в России.

Владимир Жириновский добавил новых смыслов фразе "30 лет - ума нет". По мнению лидера ЛДПР, только с этого возраста человека можно считать по-настоящему взрослым. А пока рубеж не пройден - относиться как к ребенку. Исключительно из гуманных соображений по принципу "детство должно быть беззаботным и долгим".

"В молодые годы он бежит - вечерняя учеба, работа, другая работа, жена, пеленки, горшки. И у него нету детства, нету молодости, нету радости, он ничего не увидел, ничего не узнал, не получил радость восприятия жизни. Он уже папа, мама, детская кухня, поликлиника. И он уже вообще, он уже дедушка или бабушка. А так - до 30 лет не трогайте их. Это лучшие годы их жизни. Им еще 25, 28, 30. Кто-то до 35 досидит в детстве", - считает политик.

В то же время Жириновский заметил, что дети до 30-ти вполне могут пользоваться некоторыми привилегиями взрослых. Статус ребенка не должен мешать, например, получению паспорта или избирательному праву. Лидер ЛДПР и вовсе предлагает разрешить молодым людям голосовать не с 18-ти, как сейчас, а с 16 лет. В армии тоже можно послужить в детстве, но уже с 21 года. А вот с трудоустройством, браком и тем более рождением ребенка, по мнению Жириновского, спешить не стоит, даже несмотря на рекомендации медиков.

"Давайте не будем называть "старородящая". В свое время даже слово "беременная" стеснялись говорить. А говорили, что женщина "в положении", когда она ожидает ребенка. Чем позднее происходит рождение ребенка, тем он будет умнее. Вот я у своих родителей поздний ребенок. Папе - 38, маме - 37. А все, кого мама родила в 18, 20, 25, - дураки. Но они не виноваты! У мамы еще не было накоплено знаний, навыков, чтобы передать вынашиваемому плоду", - говорит лидер ЛДПР.

Но даже когда плод вырастает, передавать ему опыт и навыки часто бывает некому. Потому что современные родители сами порой ведут себя как маленькие. Из этого следует и другая проблема - у детей нет мотивации становиться взрослыми, как раньше. В качестве более разумной альтернативы специалисты приводят советский семейный уклад, когда родители воспринимались детьми как непререкаемые авторитеты, а взрослость была сродни элитарности.

"Для человека, чтобы развиваться, нужен образ будущего. У ребенка это всегда образ взрослости. Ребенок мог сказать, что это полномочный, сильный, надежный человек. И литература детская - возьмите хотя бы дядю Степу. В современном обществе размылся образ взрослости. Классический уклад - взрослые хотят о чем-то поговорить и, условно говоря, закрывают дверь. Сейчас такого нет. Приходит папа, мама с работы, возбужденные, эмоциональные, начинают выкладывать все, что с ними произошло", - рассказывает Владимир Кудрявцев, профессор Московского городского педагогического университета.

Ребенок слышит эти разговоры и со временем начинает бояться взрослой жизни. И если где-то ему приходится переступать через свои страхи, то некоторые страны, наоборот, культивируют у своих граждан желание подольше оставаться детьми. Особенно в этом преуспели скандинавы и финны. По закону, взрослыми там становятся в 18 лет, но благодаря соцподдержке многие люди и после 30-ти продолжают вести себя как дети. С той лишь разницей, что им можно участвовать в выборах и употреблять алкоголь. Впрочем, большинство из них первому предпочитают второе.

"Там колоссальная социальная поддержка, на которую человек может прожить. И вот молодые люди завершают университеты и после этого не идут никуда работать. Они ведут некий клубный образ жизни. Они собираются в барах, клубах, каких-то других площадках и спокойно живут, не задумываясь. Это трудолюбивые финны. Финское трудолюбие в качестве образца выставлялось. И вот они, я видел их, так называемых тусовщиков. Они вполне мирные, спокойные, у них своя жизнь, своя субкультура, которая отличается от того, чем занимаются взрослые люди", - продолжает Кудрявцев.

Своя субкультура и у клиентов Мишель Джони из Нью-Йорка. Она - основатель детского сада для взрослых. Говорит, что от желающих вернуться в счастливое прошлое нет отбоя. За 1000 долларов любой американец, независимо от возраста, может снова наряжаться в фею или снежинку и играть в куклы. Такое, на первый взгляд, безобидное занятие даже в толерантных Соединенных Штатах вызывает у многих удивление. Впрочем, воспитанников детского сада критикуют не за то, что они впадают в детство, а за расточительность.

"Некоторые люди говорят: о, это трата времени, это трата денег! Так-то я могу и сам пальцами что-нибудь нарисовать! А я таким отвечаю: ну вот и рисуй сам! Эта история не для всех. Те, кто говорит, что это странно - они правы. Это действительно странно", - считает Джони.

Странно и опасно для общества. Если человек остается ребенком до 30-ти, то это сказывается не только на нем. Дети не работают - ничего не производят и не платят налоги. Значит, остается меньше денег на социальные гарантии. Когда 30-летние дети внезапно для них по закону станут взрослыми, им сложнее будет найти работу, просто потому что нет опыта, а университетская программа давно забыта. К тому же большинство профессиональных навыков формируются как раз с 20 до 30 лет. А если это время потрачено на детские забавы, то производительность труда у такого специалиста будет низкой.

"Все социальные и исторические преимущества 21 века оборачиваются очень серьезными проблемами. Но решаемыми проблемами. Просто их нужно решать сообща, это не могут делать только политики, только исполнительная власть. А нужно делать образователям, психологам, а, главным образом, я могу сказать, без кого это не произойдет, родителям. Которые должны стать взрослыми", - подчеркивает Кудрявцев.

Тогда и их дети будут взрослеть нормально, а не к 30-ти годам. А это значит, что родителям не понадобится содержать своих чад и не повторится история американской семьи из штата Нью-Йорк. Там мать и отец 30-летнего Майкла Ротондо были вынуждены обратиться в суд, чтобы выселить неработающего сына из дома. Бородатый ребенок, разменявший четвертый десяток, поначалу возмущался и даже подал апелляцию. Но когда деньги на иски закончились, резко повзрослел и устроился официантом в кофейню. Жизнь победила инфантильность.

Денис Большаков, Татьяна Каминская, Павел Дубов, Алсу Янгляева, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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