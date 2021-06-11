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В ЦБ рассказали, как массовая вакцинация повлияет на ВВП

16:36
  • пятница
  • 11 июня 2021

Эльвира Набиуллина рассказала о положительном эффекте вакцинации для экономики

Массовая вакцинация россиян от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) будет иметь положительный эффект для ВВП России и сможет повысить инвестиционную привлекательность страны. Об этом в пятницу заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Такую связь глава регулятора объяснила тем, что успешная вакцинация от ковида в России позволит избежать новых ограничений для экономики, передает РБК.

Ранее в пятницу, 11 июня, совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) – до 5,50% годовых. Это второе подряд повышение ставки шагом в 50 б.п.

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