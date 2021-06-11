В Риге арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу России депутата

Ранее Яниса Адамсонса лишили депутатской неприкосновенности

Яниса Адамсонса, латвийского оппозиционного депутата Сейма, заключили под стражу, его подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом в пятницу сообщает агентство LETA.

"Решение суда в течение семи дней можно оспорить в Рижском окружном суде", - уточняется в сообщении.

Заседание длилось около двух часов. Политика сопровождали сотрудники Службы государственной безопасности Латвии. Комментариев ни Адамсонс, ни его адвокат не предоставили.

10 июня Сейм Латвии лишил Адамсонса депутатской неприкосновенности. Он представляет оппозиционную социал-демократическую партию "Согласие". В чем именно заключается суть обвинений, пока неясно.

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