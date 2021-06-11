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В Риге арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу России депутата

17:01
  • пятница
  • 11 июня 2021

Ранее Яниса Адамсонса лишили депутатской неприкосновенности

Яниса Адамсонса, латвийского оппозиционного депутата Сейма, заключили под стражу, его подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом в пятницу сообщает агентство LETA.
В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

"Решение суда в течение семи дней можно оспорить в Рижском окружном суде", - уточняется в сообщении.

Заседание длилось около двух часов. Политика сопровождали сотрудники Службы государственной безопасности Латвии. Комментариев ни Адамсонс, ни его адвокат не предоставили.

10 июня Сейм Латвии лишил Адамсонса депутатской неприкосновенности. Он представляет оппозиционную социал-демократическую партию "Согласие". В чем именно заключается суть обвинений, пока неясно.

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