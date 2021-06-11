Перед началом саммита G7 в Корнуолле задержаны семь человек

Их подозревают в подготовке незаконных акций

Перед началом саммита Группы семи (G7), который открывается в курортном городе Карбис-Бэй на атлантическом побережье Великобритании, полиция графства Корнуолл задержала семь человек. Об этом в пятницу сообщает BBC.

Задержанных подозревают в том, что они собирались нарушить общественный порядок. У них изъяли дымовые шашки, мегафоны, контейнеры с краской. Ведется расследование.

Ранее в 40 километрах от Карбис-Бэй задержали мужчину, который, как предполагают правоохранительные органы, заложил муляж бомбы у местного отеля. Там остановились участники прибывших на саммит делегаций и журналисты.

Вместе с тем уже с утра пятницы на территории особняка, где были размещены прибывшие на саммит лидеры, идет демонстрации экоактивистов из движения Extinction Rebellion.

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