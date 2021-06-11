Власти Москвы не планируют ужесточать противоэпидемические меры

Мэр Сергей Собянин призвал горожан соблюдать действующие требования Роспотребнадзора

На этой неделе Россия будто вернулась на четыре месяца назад. В последние дни заболеваемость ковидом в России подпрыгнула до февральского уровня. Мы были на так называемом плато, а сейчас кривая пошла вверх, не резко, но заметно. И основная причина видна в любом вагоне метро, магазине, клубе или ресторане - снова множество людей не соблюдают даже элементарные меры предосторожности. Мы расслабились, и коронавирус этого не простил. В результате, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, "ситуация продолжает оставаться сложной". До конца недели число коек для больных коронавирусом в Москве увеличат до более чем 14 тысяч. К подобному развитию событий готовятся и в Петербурге. Пока что, по мнению Роспотребнадзора, мы не находимся на пороге нового подъема, но безответственность некоторых может изменить ситуацию.

Москва усиливает контроль за соблюдением масочного режима.

- Добрый день, надеваем маски и перчатки. На линии - контроль.

Контроль снова появился в автобусах, трамваях, троллейбусах. Большинство пассажиров в масках, но многие небрежно носят их на подбородках, едва прикрывая рот.

Задача кондукторов - не выписать протокол, а именно убедить людей воспользоваться средством защиты. Хотя с некоторыми пассажирами разговаривать бывает трудно.

- Я только что сняла, потому что мне выходить нужно.

Антиковидную оборону держат и сотрудники метрополитена. На входе на станции они буквально выстраиваются в линию.

Сотрудники метрополитена жалуются, что многие пассажиры после прохождения контроля тут же, уже на эскалаторе снимают маски. Так что рейды приходится проводить уже и в вагонах. При этом администрация делает все, чтобы столичная подземка была безопасной. На станциях в общей сложности установлено 3 тысячи санитайзеров. Повсюду организованы точки продажи масок и перчаток. Дезинфекции подвергается все, к чему прикасаются пассажиры.

"Объемы дезинфекции мы увеличили в 10-12 раз с момента начала пандемии и не сбавляем их и сейчас. Так, например, транспортная инфраструктура, то к чему прикасаются пассажиры: кассы, автоматы по продаже билетов и так далее - мы дезинфицируем каждые полтора-два часа", - сообщила Анна Лампочкина, замруководителя пресс-службы Департамента транспорта Москвы.

Тем не менее, заболеваемость ковидом в Москве растет уже несколько суток подряд. Накануне более пяти тысяч инфицированных - такой статистики не было уже последние полгода. Специалисты констатируют: люди заметно расслабились.

"Перестали соблюдать санитарно-эпидемиологические меры. Дело в том, что очень много людей переносит ковид бессимптомно, для того, чтобы зараженный человек стал опасным для окружающих, необязательно чихать или кашлять, достаточно для этого дышать и просто говорить", - напомнил Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы.

Расслабились администрации торговых центров и развлекательных заведений. В столичном надзорном ведомстве приводят статистику по результатам проверок: каждая третья организация допускает нарушения. Не стал исключением и бизнес-центр "Башня Федерация" в "Москва-Сити".

"В ходе данного обследования было выявлено массовое нарушение масочного режима посетителями данного бизнес-центра. Администрация не предприняла все меры, зависящие от нее по предотвращению", - заявил Сергей Михайлов, главный инспектор Объединения административно-технических инспекций.

Теперь администрации предстоит выплатить штраф от 300 тысяч рублей. За повторное нарушение бизнес-центр могут и вовсе закрыть. В мае была запрещена работа почти сотни предприятий. Это точечные меры. И власти надеются, что ими можно будет обойтись.

"Тяжесть заболевания, как минимум, не улучшается, а наоборот ухудшается. У нас достаточно много москвичей лежит в реанимации, на ИВЛ и так далее. То есть опасность реальная, она высокая, она большая. Поэтому, безусловно, я уже дал такие указания своим службам: будут соблюдаться, контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора. Мы не усилим эти требования, но, те, которые были установлены, их надо выполнять", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

До конца недели столичные власти намерены увеличить количество коек для COVID-пациентов с 12,5 до 14 тысяч во временных госпиталях и некоторых больницах. А на базе поликлиник появятся новые центры компьютерной томографии. Говоря об отказе от локдауна, власти подчеркивают, что в случае ухудшения обстановки нагрузка снова ляжет на врачей. Это похоже на то, что было год назад, но только на первый взгляд. Ситуация на самом деле сильно изменилась. Теперь в России есть четыре вакцины, которые доказали свою безопасность и эффективность. Прививку может сделать каждый.

"В Москве создана развитая сеть пунктов вакцинации, которая может удовлетворить каждого желающего. Важно только прийти и сделать вакцину. Еще раз обращаюсь ко всем москвичам с просьбой соблюдать социальную дистанцию, носить маски перчатки. По возможности сократить свои социальные контакты. И при первых признаках простуды не заниматься самолечением, а обращаться к врачу", - обратилась к жителям столицы Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Тем более что промедление может обойтись очень дорого. "Через два дня мужа увезли, а он там один день пробыл. И умер. Когда я из больницы пришла, выписали меня, я вообще ходила вот так вот", - говорит Людмила Седова.

Для тех, кто переболел коронавирусом, вопрос вакцинироваться или нет не стоит. Тем более, что для этого созданы все условия. Тех, кому сложно выйти из дома, прививают выездные бригады. Повсеместно развернуты мобильные прививочные кабинеты шаговой доступности. Иногда они организованы даже на производствах.

"У меня есть родственники, которые довольно-таки уже пожилого возраста. И не хотелось бы с ними разлучаться - в смысле ограничения контакта. Поэтому я решил привиться от ковида", - сказал Евгений Красиков.

Сделать укол можно, даже прогуливаясь по торговым центрам. Власти внесут прививку от коронавируса в национальный календарь, но делать ее или нет - все равно останется делом добровольным. Всплеск заболеваемости сейчас отмечается не только в Москве, но и Забайкалье, Бурятии. В Новосибирске, Каспийске и Санкт-Петербурге.

В Северной столице уже много дней подряд по 850 инфицированных в сутки. Причина все та же - люди перестали носить маски и соблюдать санитарную дистанцию.

"Печальный факт, который мы видим сплошь и рядом. Везде: в магазинах, на улице, где скопление большое, поэтому конечно, расслабляться нельзя", - заявил Олег Чурзин, заведующий 43-м отделением временного госпиталя "Ленэкспо".

Под ковидный центр вновь перепрофилирован Госпиталь ветеранов войны, это одна из крупнейших больниц города.

"Постепенная заполняемость идет. Мы надеемся, что этот порыв закончится где-то к сентябрю. И мы снова примем назад наших ветеранов", - сказал Максим Кабанов, начальник СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн".

Но для этого должен быть выработан коллективный иммунитет. Появится он, когда будут привиты хотя бы 60 процентов населения страны. В Москве этот показатель уже достигает почти 50 процентов. Но чем быстрее будет достигнута необходимая отметка, тем лучше. Врачи стали отмечать, что за последние полгода коронавирус стал опаснее. Он все охотнее подкашивает молодых и все чаще перестает реагировать на уже проверенные методы лечения. А значит вирус мутирует. Но, тем, кто уже привит, эти мутации не страшны. Так что единственной надежной защитой от COVID-19 по-прежнему остается вакцинация.

Александр Огородников. "В Центре событий". "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram