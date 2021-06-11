"COVID-19 наступает агрессивно": Собянин оценил эпидситуацию в Москве

Весенний пик пандемии сдвинулся на июнь-июль, сообщил мэр столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу заявил, что уровень заболеваемости ковидом в Москве достаточно высок. По его данным, много москвичей находятся на ИВЛ в реанимации.

Собянин также сообщил, что весенний пик пандемии сдвинулся на июнь-июль. Несмотря на это, ужесточать противоэпидемические меры в Москве не планируется.

"Мы видим, как агрессивно наступает COVID-19... Тяжесть заболевания как минимум не улучшается, наоборот, ухудшается, у нас достаточно много москвичей лежит в реанимации на ИВЛ", - сказал Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Мэр отметил, что в городе сохраняется реальная опасность подхватить коронавирус.

Власти Москвы призывают москвичей пройти вакцинацию. Кроме этого, важно носить СИЗы и соблюдать соцдистанцию в общественных местах. Важно носить не только маски, но и перчатки. Нарушителям грозит штраф.

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