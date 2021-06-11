Евгений Попов: Готовлю коллективное обращение в защиту Нарышкинского наследия

В Западном округе это наследие объединяет три объекта

Журналист и ведущий программы "60 минут" Евгений Попов рассказал, что в поддержку его инициативы по спасению входящих в наследие Нарышкиных архитектурных памятников оставили свои подписи более 1200 москвичей.

В Западном округе Нарышкинское наследие объединяет два храма (Покрова Пресвятой Богородицы в Филях и Божией Матери "Знамение" в Кунцеве) и усадьбу XVII века.

"Все три объекта имеют статус культурного наследия федерального значения. Однако усадьба перешла в частные руки, ее реконструкция зависит от владельца, который не горит желанием вкладываться в поддержание здания в надлежащем состоянии", - отметил Попов.

По его словам, вопрос под свой контроль взяло Министерство культуры. Улучшить ситуацию, считает журналист, могло бы упрощение процедуры изъятия объектов культурного наследия у недобросовестных собственников.

Второе предложение, продолжил он, касается существенного увеличения штрафов за повреждение или уничтожение таких зданий.

Недавно при поддержке ОСК "Кунцево" прошла выставка "Усадьба Кунцево и ее знаменитые обитатели", посетители которой стали участниками театрализованной экскурсии. Им рассказали об истории усадьбы и знаменитых гостях.

"Жаль, что сегодня немногие знают мецената Козьму Солдатенкова. Он был владельцем усадьбы и буквально вдохнул в нее новую жизнь", - отметила историк Юлия Титова.

Заведующая детской библиотекой имени Забелина Лидия Жучкова в свою очередь рассказала, что в прежние времена здесь всегда проходили народные гулянья, традиция таких праздников сохранялась вплоть до конца прошлого века.

"Мы хотим, чтобы эту территорию сделали социальным объектом", - добавил руководитель ОСК "Кунцево" и лидер инициативной группы Сергей Завьялов.

Он также выразил надежду на то, что предложение Попова об упрощении процедуры изъятия объектов культурного наследия у недобросовестных владельцев обретет норму закона.

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