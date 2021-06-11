Собянин назвал число москвичей с иммунитетом к COVID-19

Городские власти не планируют вводить новых ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в пятницу в интервью телеканалу "Россия-1", что на сегодняшний день иммунитет к коронавирусной инфекции есть примерно у половины горожан.
По словам градоначальника, тяжесть течения COVID-19 ухудшается, много москвичей находятся на ИВЛ в реанимации.
Вместе с тем мэр отметил, что ужесточать антиковидные ограничения в Москве не планируется, но городские службы будут контролировать соблюдение уже действующих требований Роспотребнадзора.
"Мы не усиливаем эти требования, но те, которые установлены, надо выполнять", - подчеркнул мэр.
Весенний пик пандемии, добавил Собянин, сдвинулся на июнь-июль.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram