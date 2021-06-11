Собянин назвал число москвичей с иммунитетом к COVID-19

Городские власти не планируют вводить новых ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в пятницу в интервью телеканалу "Россия-1", что на сегодняшний день иммунитет к коронавирусной инфекции есть примерно у половины горожан.

По словам градоначальника, тяжесть течения COVID-19 ухудшается, много москвичей находятся на ИВЛ в реанимации.

Вместе с тем мэр отметил, что ужесточать антиковидные ограничения в Москве не планируется, но городские службы будут контролировать соблюдение уже действующих требований Роспотребнадзора.

"Мы не усиливаем эти требования, но те, которые установлены, надо выполнять", - подчеркнул мэр.

Весенний пик пандемии, добавил Собянин, сдвинулся на июнь-июль.

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