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Собянин назвал число москвичей с иммунитетом к COVID-19

17:22
  • пятница
  • 11 июня 2021

Городские власти не планируют вводить новых ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в пятницу в интервью телеканалу "Россия-1", что на сегодняшний день иммунитет к коронавирусной инфекции есть примерно у половины горожан.
Собянин напомнил о важности вакцинации в борьбе с коронавирусом

По словам градоначальника, тяжесть течения COVID-19 ухудшается, много москвичей находятся на ИВЛ в реанимации.

Вместе с тем мэр отметил, что ужесточать антиковидные ограничения в Москве не планируется, но городские службы будут контролировать соблюдение уже действующих требований Роспотребнадзора.

"Мы не усиливаем эти требования, но те, которые установлены, надо выполнять", - подчеркнул мэр.

Весенний пик пандемии, добавил Собянин, сдвинулся на июнь-июль.

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