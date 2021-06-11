Фестиваль "Нашествие" перенесли

Его проведение пока оказалось невозможным в условиях продолжающейся пандемии

Как сообщили в пятницу у себя в Facebook организаторы музыкального фестиваля "Нашествие", в этом году мероприятие проведено не будет. Его перенесли на 2022 год.

Решение было принято на совещании организаторов с правительством Московской области.

"Роспотребнадзор считает проведение фестиваля в складывающейся ситуации с заболеваемостью COVID-19 невозможным", - сказано в посте.

"Нашествие" состоится в 2022-м в период с 29 по 31 июля в Серпухове. Ранее планировалось, что зрителей будут пускать с отрицательным ПЦР-тестом или паспортом вакцинации.

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