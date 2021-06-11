Вакцинированным россиянам упростят въезд в страну

Два ПЦР-теста сдавать не понадобится

Согласно изменениям в постановление главного государственного санитарного врача Анны Поповой, на которые ссылается ТАСС, возвращающимся в страну из-за рубежа россиянам не потребуется сдавать два ПЦР-теста при въезде. Но лишь при условии, что они прошли вакцинацию от COVID-19 или у них есть образовавшиеся после перенесенной болезни антитела.

"При этом обязательным является размещение в ЕПГУ информации о наличии вакцинации против COVID-19 или результатов исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19", - сказано в тексте.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рекомендовал согражданам пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции до отпуска.

"Конечно же, не стоит вакцинироваться в день вылета, ну, хотя бы день-два-три в запасе перед вылетом или выездом нужно иметь", - заметил глава Минздрава.

По его словам, даже первый укол уже формирует иммунный ответ.

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