Андрей Мостовой пропустит Евро-2020 из-за коронавируса

У спортсмена два положительных теста на ковид

Считанные часы остаются до старта главного спортивного события лета. Этим вечером в Риме на стадионе "Олимпико" пройдет церемония открытия Евро-2020. Чемпионат континента должны были провести еще год назад, но планы нарушила пандемия. И вот сегодня в столице Италии свисток арбитра встречи, в которой хозяева поля сойдутся с соперниками из Турции, ознаменует начало футбольного марафона. Он продлится ровно месяц. Матчи первенства пройдут на 11 стадионах в 11 странах Старого Света. И уже завтра эстафету примет Санкт-Петербург. На одноименном стадионе наша сборная сразится с командой Бельгии.

Санкт-Петербург - снова в ожидании большого футбола. Северной столице - единственной из всех российских городов выпала часть принимать один из самых зрелищных турниров планеты - чемпионат Европы. Флаги развешены, улицы украшены, волонтеры обучены. Можно начинать.

Футбольный праздник, которого так долго ждали миллионы людей по всему миру, наконец-то начинается. Традиционный выстрел из пушки на бастионе Петропавловской крепости - сегодня в честь армии волонтеров, которые приступают к работе на чемпионате Европы.

Почетное право выстрелить - у Светланы Курдюмовой. Ей 82, работала в авиации, давно на пенсии. С 1994 года - в рядах добровольцев, за плечами не одна олимпиада, множество массовых мероприятий в разных городах. На Евро-2020 будет координировать работу волонтеров главной фанзоны, а это - весь день на ногах.

"Всего в Петербурге будет работать полторы тысячи волонтеров. Те, кто прошел строгий конкурсный отбор из 11 тысяч желающих. Каждый привит от ковида и имеет отрицательный ПЦР-тест", - рассказала Светлана Курдюмова, волонтер Евро-2020.

Мечта любого - это, конечно, работа на стадионе. В условиях полупустых трибун именно волонтеры станут мощной группой поддержки для наших футболистов.

На стадионе в Петербурге пройдет семь игр европейского первенства. Отборочные матчи группового этапа сыграют сборные России, Бельгии, Польши, Словакии, Финляндии и Швеции, а 2 июля пройдет один из четверть-финалов. У нашей сборной - первая обидная потеря. Сегодня стало известно, что турнир пропустит полузащитник, 24-летний Андрей Мостовой. У него два положительных теста на ковид. Настоящая трагедия для перспективного молодого футболиста. Вместо него в заявку включен защитник Роман Евгеньев. К счастью, остальные игроки здоровы - во многом благодаря строжайшим мерам предосторожности. Именно сейчас как никогда важно не допустить распространения инфекции - это понимают абсолютно все, кто причастен к чемпионату Европы. Слишком велики риски, слишком высоки ставки.

Из-за пандемии по распоряжению оргкомитета УЕФА трибуны почти во всех городах-участниках, будут заполнены не более чем на 50%. В Санкт-Петербурге на стадион попадает чуть больше 30 тысяч человек. Однако накануне в связи с ростом заболеваемости свои ограничения ввели и городские власти - максимум 3 тысяч посетителей на зрелищных мероприятиях в помещениях. Болельщики верят - петербургский стадион должна выручить его уникальная раздвижная крыша.

Для остальных зрителей в городе монтируют уличные экраны. Фанзона на Конюшенной площади вместит строго 5 тысяч человек, посетителей будет считать электронный датчик, 5001 - уже не пустят. Здесь идут последние приготовления. Это будет настоящая футбольная деревня - со спортивными аттракционами, аниматорами и фотозонами. Официальное открытие - сегодня вечером.

В город прилетают и приезжают футбольные болельщики. Во время турнира аэропорт "Пулково" готовится принять 91 международный рейс. Эта группа - из Брюсселя, устали в дороге, едут сразу в гостиницу, копить силы для завтрашнего дня и смотреть первый матч Евро. Уже через несколько часов играют Турция и Италия. Завтра, в государственный праздник День России, играют Россия и Бельгия. Начало встречи в десять вечера по Москве. Это будет очень сложная игра. Петербург уже болеет за наших.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.

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