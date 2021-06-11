"Глоток свежего воздуха": Байден стал главным гостем саммита "Большой семерки"

Лидеры G7 обсудят Россию, ковид и экологию

Британская полиция арестовала 7 человек недалеко от места, где стартовал саммит глав "Большой семёрки". В двух автомобилях задержанных найдены дымовые гранаты, краска и громкоговорители. Саммит G7 впервые за время пандемии проходит в очном формате. Начался он с темы борьбы с коронавирусом. А президент США уже заявил, что хочет работать с союзниками над построением более справедливой и инклюзивной глобальной экономики.

Тревожный голос дикторов и корреспондентов. Пафосные слова о крайней важности этого саммита для всего мира. За несколько часов до его начала западные телеканалы старались придать этому событию элитарный статус. Прилет лидеров стран-членов "Большой семерки" транслировался в прямом эфире. Вот по трапу спускается президент Франции Эммануэль Макрон с супругой. Следом прибывает премьер-министр Италии Марио Драги и уже в его честь выстраивают почётный караул.

Кроме основных членов G7 на этот саммит в качестве гостей также пригласили лидеров Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, что вполне объяснимо. В 1975-м году, когда образовывался этот клуб из семи государств, на их долю приходилось около 70 процентов ВВП планеты. Сейчас эта доля сократилась до сорока. На этом фоне G20, куда также входят Россия и Китай, выглядит куда влиятельней. Оттого в прессе уже ни один месяц муссируются слухи о том, что формат G7 будет преобразован в большую десятку демократически развитых стран.

"Общие ценности на фоне растущего влияния Китая и других авторитарных государств придадут этому объединению новую цель. Помочь этому процессу может и то, что Америка вновь имеет президента, который верит в демократию, а также в силу альянсов", - пишут журналисты Economist.

"Я, конечно, рада, что здесь присутствует американский президент. Возможность впервые встретиться с Джо Байденом, очевидно, важна, потому что он выступает за наши ценности. И этого нам не хватало последние несколько лет", - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Байден на этом саммите, пожалуй, самый главный гость. Его встречу с премьер-министром Великобритании, которая состоялась накануне, телеканал CNN назвал "глотком свежего воздуха", приводя в пример отношения США и Великобритании в период правления Трампа. Сейчас же все изменилось, подчеркивают западные СМИ. Но в худшую сторону, вторит им FoxNews.

"Как утверждает наш верховный главнокомандующий, самую большую угрозу для военнослужащих США представляет не Китай, не Россия, не Иран или Северная Корея, не террористы-сторонники радикального исламизма, не ядерная война. Нет. Как утверждает президент "беспомощный малыш" Джо, главную угрозу для нашей армии представляет глобальное потепление. И он не шутит. Всего через несколько дней этому человеку предстоит перевести переговоры с враждебно настроенным лидером враждебно настроенного российского режима, Владимиром Путиным. И Владимир Путин увидит то, что видим все мы: что Джо Байден немощен, слаб, мало что соображает и мало на что способен, за исключением прочтения крайне левых программных утверждений с телесуфлёра", - заявили в эфире телеканала FoxNews.

Предстоящую встречу с Путиным, а также стратегию по сдерживанию России и Китая, лидеры стран G7 обсудят в воскресенье. Пятница и суббота будет посвящена темам безопасности, борьбе с ковидом, экологии и мировой экономике. Согласно проекту итогового заявления саммита G7, на которое ссылается Bloomberg, лидеры G7 обсуждают планы отказа от классических автомобилей в пользу более экологичных моделей.

"Государства "семерки" намерены добиться того, чтобы машины на бензине или дизельном топливе перестали доминировать в структуре продаж новых машин. При этом предполагается, что цель должна быть реализована уже к 2030 году или даже ранее", - говорится в заметке Bloomberg.

Впрочем, все это находится в стадии обсуждения. И о чем договорятся лидеры стран G7, станет понятно лишь в воскресенье, когда этот первый с момента пандемии очный саммит G7 будет завершен. Большинство из тех, кто в нем участвовал, продолжат общение уже в рамках НАТО и ЕС. А уже после этого Байден и отправится в Женеву на переговоры с Путиным, которые намечены на 16 июня.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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