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"Хорошие и интенсивные": Швейцария оценила отношения с Россией

18:37
  • пятница
  • 11 июня 2021

В Женеве Владимир Путин встретится с Ги Пармеленом

Швейцарское правительство в преддверии визита в страну президента России Владимира Путина для встречи с главой Белого дома Джо Байденом оценило состояние, в котором сегодня находятся отношения Москвы и Берна.
Байден с Путиным "в глазах": обложка Time в преддверии саммита

"Наши отношения являются хорошими и интенсивными во многих областях. Наша внешняя политика нацелена, в частности, на развитие конструктивного и критического диалога с Россией", - приводит сообщение ТАСС.

Вместе с тем власти Швейцарии подтвердили, что в ходе своего визита Путин встретится с президентом Ги Пармеленом.

"Швейцария и Россия поддерживают тесные контакты во многих областях", - сказал он.

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