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"Спутник Лайт" зарегистрировали в Монголии

18:58
  • пятница
  • 11 июня 2021

Ранее там одобрили для применения "Спутник V"

Российский фонд прямых инвестиций сообщил в пятницу, что вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" была зарегистрирована в Монголии.
Раскрыто назначение вакцины "Спутник Лайт"

"В феврале текущего года Минздрав Монголии также зарегистрировал двухкомпонентную вакцину "Спутник V". Препарат был одобрен к применению в рамках ускоренной процедуры", - напомнили в фонде.

"Спутник Лайт" - первый компонентом "Спутника V". Ее эффективность составляет 79,4% с 28-го дня после укола.

"Спутник V" же уже одобрен в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек.

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