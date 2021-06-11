"Спутник Лайт" зарегистрировали в Монголии

Ранее там одобрили для применения "Спутник V"
Российский фонд прямых инвестиций сообщил в пятницу, что вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" была зарегистрирована в Монголии.
"В феврале текущего года Минздрав Монголии также зарегистрировал двухкомпонентную вакцину "Спутник V". Препарат был одобрен к применению в рамках ускоренной процедуры", - напомнили в фонде.
"Спутник Лайт" - первый компонентом "Спутника V". Ее эффективность составляет 79,4% с 28-го дня после укола.
"Спутник V" же уже одобрен в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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