Песков объяснил, зачем Путин едет в Женеву

Пресс-секретарь президента России ответил на вопросы о саммите

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью телеканалу СNN, в котором ответил на вопросы по поводу готовящейся в Женеве встречи между Владимиром Путиным и Джо Байденом.

Как заметил кремлевский спикер, российский лидер едет на этот саммит не для того, чтобы оказаться с Байденом в одной комнате, а потому что "между Россией и США плохие отношения".

Также пресс-секретарь прокомментировал возможность проведения совместной пресс-конференции после переговоров.

"Мы слышали о такой возможности от американских коллег, но мы еще ждем окончательного подтверждения. С самого начала президент Путин был открыт к различным вариантам", - сказал Песков.

16 июня в Женеве состоится первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года. Обсуждаться будут стратегическая стабильность, региональные конфликты, борьба с пандемией, информационная безопасность.

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