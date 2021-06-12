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За сутки в России выявлено более 13 тысяч больных коронавирусом

11:05
  • суббота
  • 12 июня 2021

Число инфицированных растёт

За сутки в России зафиксировано 13 510 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 5 193 964 человека с COVID-19, умерло 126 023 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрирован 6 701 больной, всего в столице 1 227 013 инфицированных, скончались 20 838 пациентов. 
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Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

Россия пока не собирается полностью открывать сухопутную границу с Белоруссией. На этой неделе с таким заявлением выступил посол России в Минске Евгений Лукьянов. Напомним, что авиасообщение между Россией и Белоруссией было частично восстановлено в сентябре 2020 года, а 30 апреля этого года между Москвой и Минском начал ходить скоростной поезд "Ласточка".

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