В Москве за сутки вылечились от коронавируса почти 3 тысячи человек

В столице растёт заболеваемость

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 2 725 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 090 700.

На этой неделе в Москве стали фиксировать больше, чем обычно случаев заражения коронавирусом. В связи с этим городские власти усилили контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах. За отсутствие защитных средств в Москве предусмотрен штраф от четырёх до пяти тысяч рублей.

По данным на 12 июня, в России диагноз COVID-19 поставлен 5 193 964 пациентам, умерли с начала пандемии 126 023 человека. В Москве больных зарегистрировано 1 227 013, в мире более 175 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 3,7 миллиона человек.

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