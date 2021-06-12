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Число заболевших коронавирусом в мире достигло 175 миллионов

10:22
  • суббота
  • 12 июня 2021

Активно распространяется индийский штамм вируса

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 33,4 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни почти 600 тысяч. 
ВОЗ предупредила Европу об атаке более заразного штамма коронавируса

На втором месте – Индия, там заразившихся 29,3 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 17,2 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция, в ней выявлено более 5,7 миллиона человек с коронавирусом. Замыкает пятёрку Турция с 5,3 миллиона больных.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших.

На этой неделе ВОЗ предупредила о распространении в Европе индийского штамма коронавируса. Специалисты предупреждают, что он заразнее других мутаций и способен поражать даже тех, у кого есть иммунитет. Штамм впервые выявили в индийском штате Махараштра в апреле этого года.

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