Минтруд сообщил о росте МРОТ в 2022 году

Прожиточный минимум на будущий год составит 11950 рублей

Как сообщило в пятницу Министерство труда, в следующем году минимальный размер оплаты труда в России вырастет на 6,4%. Согласно предварительным оценкам, сумма составит 13617 рублей.

"Прожиточный минимум на будущий год составит 11950 рублей, для трудоспособного населения - 13026 рублей, для детей - 11592 рубля, а для пенсионеров - 10277 рублей", - уточнили в ведомстве.

МРОТ это 44,2% от рассчитываемого Росстатом медианного среднедушевого дохода. Медианный среднедушевой доход - величина, доходы больше и меньше которой имеет половина населения России.

Ранее стало известно, что граждане страны смогут оформить на сайте госуслуг автоматическое начисление социальных выплат - без подачи заявлений. На портале появится дополнительный сервис: согласие на проактивное перечисление мер социальной поддержки.

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