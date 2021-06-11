Более 144,6 тыс. россиян умерли от коронавируса в 2020 году

Об этом свидетельствуют данные Росстата

Более 144,6 тысяч россиян скончались в 2020 году от коронавирусной инфекции, свидетельствуют данные Росстата.

Ведомство в пятницу опубликовало статистический бюллетень "Естественное движение населения России за 2020 год". В соответствии с данными Росстата, от коронавирусной инфекции в России в 2020 году скончалось 144 691 человек (6,8% к общему числу умерших в прошлом году).

Смертность в России в 2020 году составила 2,14 миллиона человек (на 340 тысяч человек больше, чем в 2019 году); рождаемость - 1,43 миллиона человек (снижение на 44,5 тысячи по сравнению с 2019 годом).

Основной причиной смерти остаются болезни системы кровообращения (43,9% в структуре смертности, или 938 536 человек). На втором месте - смерть от новообразований (13,8%, или 295 910 человек).

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