Столтенберг заявил, что НАТО нужна новая стратегическая концепция

Ее обсудят на грядущем саммите альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе, что Североатлантическому альянсу нужна новая стратегическая концепция.

"Наша нынешняя концепция была разработана в 2010 году на саммите в Лиссабоне. Однако с тех пор мир изменился", - приводит слова генсека "Интерфакс".

Столтенберг подчеркнул, что альянс сталкивается с новыми вызовами в сфере безопасности. При этом он охарактеризовал нынешние отношения с Россией следующим образом - "на самом низком уровне со времен холодной войны".

Также генсек заметил, что в нынешней концепции не упоминается Китай, при этом на усиление этой страны "уже нельзя не обращать внимание".

Вопросом новой концепции займутся на саммите НАТО, который пройдет 14 июня.

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