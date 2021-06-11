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Отцы-одиночки смогут получить материнский капитал

20:08
  • пятница
  • 11 июня 2021

Проект изменений подготовил Минтруд

Министерство труда России подготовило проект изменений, согласно которому воспитывающие родившихся после 1 января 2007 года детей отцы-одиночки смогут получать материнский капитал.
Путин согласился подумать над смягчением ограничений по маткапиталу

"Сертификат на материнский капитал смогут получить мужчины, одиноко воспитывающие второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, в случае смерти матери детей, не являющейся гражданкой России, либо лишения ее родительских прав", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Ранее стало известно, что в России предлагается ввести отцовский капитал в размере 639,4 тысячи рублей. Предоставлять его будут при рождении трех и более детей в одной семье.

В начале июня глава Минтруда Антон Котяков заявил, что благодаря развитию электронного документооборота порядка миллиона россиян смогли получить маткапитал без заявления.

"Такая модель взаимодействия - через сеть, через мобильное приложение - комфортна для гражданина, - подчеркнул руководитель ведомства.

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