В ЛНР сообщили о гибели пяти ополченцев при нападении диверсантов

МИД республики обратился к странам-гарантам Минских соглашений

Представитель пресс-службы военного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко сообщил, что в результате нападения украинской диверсионной группы на наблюдательный пост в районе населенного пункта Голубовское погибли пятеро военнослужащих Народной милиции ЛНР. Информацию передает "Интерфакс".

Произошло это 11 июня. В атаке, по словам Филипоненко, участвовала, диверсионная группа отдельного центра специальных операций "Запад". Нападавшие в упор расстреляли четверых военнослужащих ЛНР, еще одного убил снайпер.

МИД ЛНР в связи с произошедшим призвал страны-гаранты Минских соглашений принять меры, чтобы Киев отказался от попыток решить конфликт силовым путем.

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