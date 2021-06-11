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В Черное море вошел американский эсминец "Лабун"

20:48
  • пятница
  • 11 июня 2021

На вооружении у этого класса кораблей - крылатые ракеты "Томагавк" и "Гарпун"

Как сообщили в Национальном центре управления обороной, в Черное море зашел эсминец с управляемым ракетным оружием Военно-морских сил США.
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"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (ПРО) "Лабун", - приводит сообщение центра РИА "Новости".

Ранее американский шестой флот уведомил, что "Лабун" начал переход из Средиземного в Черное море. Там он будет выполнять операцию "по обеспечению безопасности". На вооружении у этого класса кораблей имеются крылатые ракеты "Томагавк" и "Гарпун".

В январе в черноморской акватории курсировали эсминцы "Портер" и "Дональд Кук", в НАТО это объяснили "наращиванием военной мощи" России. В марте в эти воды заходили крейсер "Монтерей" и эсминец "Томас Хаднер", в мае - фрегат береговой охраны "Хамилтон".

Москва неоднократно заявляла, что стабильности присутствие в Черном море иностранных военных кораблей не способствует.

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