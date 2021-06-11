Власти Москвы рассказали о новых правилах проката электросамокатов

Вблизи парков у самокатов будет автоматически снижаться скорость

Департамент транспорта Москвы опубликовал обновленные правила работы сервисов проката электросамокатов. Как ожидается, операторы внедрят их в течение недели.

"Обновлённые правила позволят снизить количество ДТП и уровень травматизма. Кроме того, новые меры позволят планировать развитие инфраструктуры, равномерно распределять парк самокатов в городе и повышать удобство сервиса. Подобные меры введены во всех крупных городах Америки и Европы", - говорится в Telegram-канале ведомства.

В частности, вблизи парков у самокатов будет автоматически снижаться скорость. "Вблизи и на территории парков, а также на наиболее проблемных участках дорог будут внедрены "медленные зоны" - автоматическое снижение скорости", - сообщили власти Москвы.

Отмечается, что скорость самокатов в установленных зонах, где много пешеходов, будет подниматься только до отметки в 15 километров в час. В столице уже создано 45 подобных зон.

"Запрещается ездить на самокатах вдвоем; запрещено передвигаться на самокате в состоянии алкогольного опьянения; запрещается брать в аренду самокаты лицам младше 18 лет", - говорится в сообщении Дептранса.

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