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В Евросоюзе заявили, что не боятся Россию

21:33
  • пятница
  • 11 июня 2021

ЕС осуждает "провокационные действия" Москвы

Глава Евросовета Шарль Мишель дал интервью бельгийскому телеканалу LN24, в котором, в частности, оценил нынешние отношения между ЕС и Россией.
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"Мы осуждаем незаконные, подрывные и провокационные действия России. Мы не боимся Россию и проявляем решительность", - сказал политик.

Он добавил, что озвучил эту позицию в недавнем разговоре с президентом Владимиром Путиным.

Мишель также отметил, что у Европы и Соединенных Штатов должна быть "трансатлантическая сплоченность" в отношении Москвы "Это поможет защитить общие интересы и ценности", - сказал глава Евросовета.

Ранее заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что Россия не оставит без ответа враждебные действия Запада. НАТО навязывает повестку, которая должна была остаться в середине прошлого столетия, считает замглавы внешнеполитического ведомства.

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