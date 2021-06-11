В Евросоюзе заявили, что не боятся Россию

ЕС осуждает "провокационные действия" Москвы

Глава Евросовета Шарль Мишель дал интервью бельгийскому телеканалу LN24, в котором, в частности, оценил нынешние отношения между ЕС и Россией.

"Мы осуждаем незаконные, подрывные и провокационные действия России. Мы не боимся Россию и проявляем решительность", - сказал политик.

Он добавил, что озвучил эту позицию в недавнем разговоре с президентом Владимиром Путиным.

Мишель также отметил, что у Европы и Соединенных Штатов должна быть "трансатлантическая сплоченность" в отношении Москвы "Это поможет защитить общие интересы и ценности", - сказал глава Евросовета.

Ранее заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что Россия не оставит без ответа враждебные действия Запада. НАТО навязывает повестку, которая должна была остаться в середине прошлого столетия, считает замглавы внешнеполитического ведомства.

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